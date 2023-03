O tempo em Curitiba e região deve continuar mais firme nesta sexta-feira (3). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), será mais um dia de tempo abafado sobre o Estado, situação que favorece a formação de áreas de instabilidade, principalmente à tarde.

Em Curitiba, as temperaturas devem variar entre 18º C e 26º C. Ao longo do dia, haverá variação de nuvens no céu da capital, mas o sol predomina. Como informa o Simepar, o risco de pancadas de chuva fica reservado para o período da tarde.

Vale ressaltar que, entre a Argentina e o Paraguai, o Simepar aponta a entrada “de novas áreas de instabilidade entre o final da noite e a madrugada de sábado (4), a partir a fronteira com esses países”. Com isso, o risco para ocorrência de tempestades segue elevado no Paraná, até o fim de semana.

Litoral

Nas praias paranaenses, o calor também deve predominar ao longo desta sexta-feira. Por lá, a variação térmica deve ficar entre 20º C e 27º C.

Segundo o Simepar, também há risco de pancadas de chuva isoladas, principalmente no período da tarde.