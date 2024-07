A quinta-feira (04) vai ser de tempo nublado em Curitiba com poucos momentos de sol. Uma massa de ar estável segue atuando sobre o Paraná e, com isso, não há previsão de chuva. Mas tem mudança a caminho!

Segundo o Simepar, para Curitiba a forte presença das nuvens impede a presença mais intensa do sol. A máxima para a capital não deve passar dos 23° graus. Para a sexta-feira (05), o dia promete ser de tempo bom com o sol aparecendo.

As temperaturas tendem a cair entre sexta-feira e sábado, com máxima baixando de 23ºC para 16ºC no sábado. No domingo? Chuva!

Nas praias, a nebulosidade predomina por conta da circulação dos ventos oceânicos.

Fim de semana

Já no fim de semana, o frio retorna para a capital. A mínima pode chegar a 10° graus no sábado e domingo.

