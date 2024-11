Previsão do tempo em Curitiba tem reviravolta neste fim de semana

O fim de semana vai ser de tempo nublado e com temperatura acima dos 22ºC em Curitiba e região. O começo do sábado (16) chegou a ter sol nas primeiras horas da manhã, mas o tempo voltou a ficar fechado. Para quem está no Litoral, a chuva vai refrescar em alguns momentos do dia.

Segundo o Simepar, no sábado, a chegada dos ventos vindos do oceano, mantém uma maior cobertura de nuvens entre as regiões norte, Campos Gerais e o Leste do Paraná. Nestes setores, as condições são favoráveis para ocorrência de chuvas localizadas e ocasionais no decorrer do dia. Na capital, a máxima de temperatura é de 23ºC.

Já quem está no Litoral, a chuva deve chegar em alguns momentos do dia, mas nada intenso. Em Guaratuba, a máxima não deve ultrapassar os 25ºC.

No domingo (17), a estabilidade atmosférica segue predominando em grande parte do Paraná , o que aumenta o calor. Curitiba pode ter 27ºC no começo da tarde.