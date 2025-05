Previsão do tempo: Curitiba vai ter mínima de 3ºC nesta quinta-feira

Está preparado para o frio, curitibano? Bota o casaco para fora do armário e não esquece do guarda-chuva, porque a quinta-feira (29) vai ser daquelas típicas que a gente conhece bem por aqui!

A previsão do tempo para amanhã (29) é praticamente um convite para ficar debaixo das cobertas. Curitiba vai amanhecer com aquele céu carregado de nuvens e pancadas de chuva isoladas logo cedo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o termômetro vai marcar entre 3°C e 12°C, com tendência de queda ao longo do dia. Aliás, prepare-se porque a sensação térmica pode ser ainda menor com os ventos moderados que vêm de oeste a sudoeste.

Pela manhã, o cenário é cinza clássico, com o céu totalmente encoberto e garoa que não é o suficiente para encharcar, mas já deixa tudo úmido. À tarde, as nuvens continuam dominando a paisagem, mas a chuva dá uma trégua – os ventos enfraquecem e mudam de direção, indo de sudoeste a oeste.

Quando a noite chegar, prepare-se para sentir o “frio curitibano” de verdade! As temperaturas despencam, os ventos fracos sopram de sudoeste a sul, e aquela sensação de que o inverno chegou pra valer toma conta da cidade.

A umidade relativa do ar vai ficar entre 40% e 90%, bem típico do nosso outono que já flerta com o inverno. Ah, e o sol vai dar as caras às 6h55 e se despedir às 17h36 – os dias estão cada vez mais curtos nesta época.

Vale lembrar que esse padrão climático é bem característico desta transição do outono para o inverno na capital paranaense. É aquela época em que o curitibano já começa a tirar do armário os casacos mais pesados e a preparar o chimarrão para espantar o frio.

Então, se vai sair de casa amanhã, vá preparado: casaco quente, guarda-chuva na bolsa e, se possível, aquela garrafinha térmica com café ou chá para aquecer o dia. Afinal, como diz o bom curitibano: “não existe tempo ruim, existe roupa inadequada!”