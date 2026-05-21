Curitiba tem quinta-feira com chuva leve e temperatura máxima de 16 graus

Os curitibanos devem se preparar para uma quinta-feira típica de outono, com chuva leve e temperaturas amenas. A previsão do tempo em Curitiba indica máxima de 16,3 graus e mínima de 9,9 graus, com sensação térmica podendo chegar a apenas 8 graus nos períodos mais frios do dia. O clima em Curitiba pede atenção especial para quem precisa sair cedo ou à noite, quando as temperaturas estarão mais baixas.

Durante o período diurno, a capital paranaense terá chuva leve com probabilidade de 25% de precipitação. O acumulado esperado é de 0,61 milímetros ao longo do dia, quantidade suficiente para deixar as ruas molhadas e exigir guarda-chuva de quem circular pela cidade. A umidade relativa do ar ficará em torno de 83%, o que contribui para aquela sensação de clima pesado e úmido característico dos dias chuvosos.

O céu estará bastante encoberto, com cobertura de nuvens atingindo 97% durante o dia. Os ventos soprarão do leste a 11 quilômetros por hora, com rajadas que podem chegar a 19 quilômetros por hora. O índice ultravioleta (UV) será baixo, marcando apenas 2 pontos na escala, o que dispensa maiores cuidados com proteção solar. A probabilidade de trovoadas é de apenas 10%, indicando que a chuva será tranquila, sem grandes sobressaltos.

Para o período noturno, a previsão do tempo aponta mudança sutil nas condições meteorológicas. A chuva leve dá lugar a um céu nublado, com cobertura de nuvens aumentando para 99%. A precipitação esperada cai para 0,36 milímetros, mantendo a probabilidade de 25% de chuva. A umidade relativa do ar sobe consideravelmente, atingindo 94%, o que tornará a noite ainda mais úmida e fria.