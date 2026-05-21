Milhares de pessoas ficam sem água em Curitiba e região; veja se seu bairro foi afetado

Moradores de Curitiba, da Região Metropolitana e de municípios do interior do Paraná devem ficar atentos ao consumo de água nesta quinta-feira, 21 de maio de 2026. A Sanepar está realizando intervenções planejadas e melhorias em suas estruturas para garantir a qualidade e a regularidade do sistema, o que exige a suspensão temporária do fornecimento em diferentes localidades.

Curitiba e Região Metropolitana em alerta

Na capital e em parte da Região Metropolitana, os trabalhos estão concentrados em obras e manutenções nas redes de distribuição, serviços essenciais que demandam o reparo e a renovação de tubulações. As interrupções iniciaram no período da manhã, a partir das 08:00, e a previsão oficial de normalização total do sistema é para a manhã de amanhã, sexta-feira (22/05/2026).

Em Curitiba, a suspensão temporária atinge diretamente os moradores do bairro:

Cajuru

Já em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana, a parada técnica afeta o abastecimento nos seguintes bairros:

Academia

Cristal

Guatupê

Ipê

São Judas Tadeu

Além disso, a companhia monitora outras frentes na Grande Curitiba, a exemplo do município de Colombo, onde o fornecimento de água também passa por reflexos programados nos bairros Atuba, Campo Alto, Campo Pequeno, Rio Pequeno e Rio Verde.

Interior do Estado

A Sanepar também executa melhorias estruturais no interior do Paraná para expandir os sistemas locais. Entre os destaques está a cidade de Sapopema, que recentemente recebeu a instalação de um novo equipamento floco-decantador na Estação de Tratamento de Água (ETA), ampliando em 30% a capacidade produtiva da unidade, o que também gera adequações momentâneas nas redes da região.

Pode haver ainda falta de água em bairros das seguintes cidades do Paraná:

Arapoti – Sanepar estará realizando a limpeza periódica em seus reservatórios, o que pode causar redução de pressão e/ou falta de água temporária pontual durante a realização dos serviços

Umuarama – Distritos Nova Jerusalem e Santa Elisa

Cascavel – Esmeralda, Aeroporto, Núcleo industrial, Santos Dumont, Guarujá, 14 de Novembro, Quebec, Pioneiros Catarinense, Alto Alegre e Terra Nova I

A da cidade de Quarto Centenário fica toda sem água até a noite desta quinta-feira por motivo de falta de energia.

Orientações aos consumidores e canais de atendimento

A companhia reforça que, de acordo com a determinação da Resolução nº 3/2020 da Agência Reguladora do Paraná (AGEPAR), é obrigatório que todo imóvel no estado possua uma caixa-d’água com capacidade adequada às necessidades de uso (a recomendação mínima da ABNT é de reservatórios de pelo menos 500 litros). Imóveis equipados com caixas-d’água adequadas tendem a não sentir os impactos das paradas temporárias.

A orientação em situações como esta é para que a população faça o uso estritamente econômico da água tratada, priorizando atividades essenciais de alimentação e higiene e adiando serviços não urgentes.

Para registrar a falta de água ou consultar o andamento dos reparos, os clientes podem utilizar os canais digitais oficiais 24 horas: o aplicativo Minha Sanepar, o WhatsApp (41) 99544-0115, ou a Central de Atendimento Telefônico pelo número 0800 200 0115. Ao ligar, é recomendado ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.