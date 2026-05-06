Curitiba tem quarta-feira com sol entre nuvens e temperatura chegando aos 27 graus

A previsão do tempo para Curitiba nesta quarta-feira indica um dia agradável, com sol aparecendo entre nuvens e temperaturas amenas. De acordo com os dados meteorológicos, o clima em Curitiba promete ser favorável para atividades ao ar livre, com baixíssima probabilidade de chuva durante todo o período.

Durante o dia, os curitibanos podem esperar um tempo parcialmente ensolarado, com máxima atingindo os 27,4 graus Celsius e sensação térmica de 28,2 graus. A mínima registrada deve ficar em torno dos 15,1 graus, proporcionando uma amplitude térmica característica do outono na capital paranaense. A umidade relativa do ar deve se manter em 67% ao longo do dia.

Os ventos soprarão do norte com velocidade média de 8 quilômetros por hora, podendo apresentar rajadas de até 18 quilômetros por hora durante o período diurno. A cobertura de nuvens será praticamente total, com 99% do céu encoberto, mas isso não impedirá a passagem dos raios solares.

O índice UV está estimado em 5, considerado moderado, o que recomenda o uso de protetor solar para quem for se expor ao sol por períodos prolongados.

Noite fria em Curitiba?

Para o período noturno, a previsão do tempo em Curitiba aponta uma mudança sutil nas condições climáticas. O céu ficará mais limpo, com nuvens periódicas e ventos mais fracos vindos do nordeste, a cerca de 6 quilômetros por hora. A umidade relativa do ar aumentará significativamente, chegando a 91%, o que pode trazer aquela sensação de frio úmido típica das madrugadas curitibanas.

A probabilidade de precipitação permanece baixa durante todo o dia, apenas 10%, tanto no período diurno quanto noturno, o que praticamente descarta a possibilidade de chuva. Não há previsão de tempestades, com probabilidade zero de trovoadas. O nascer do sol está previsto para as 6h42 e o pôr do sol às 17h44, proporcionando cerca de 11 horas de luz natural.

A lua estará na fase minguante, com o nascer da lua previsto para as 21h27 e o pôr da lua às 10h58. Esta quarta-feira se apresenta como um dia típico de outono em Curitiba, com temperaturas confortáveis e condições estáveis, ideal para aproveitar a cidade sem preocupações com mudanças bruscas no clima.