Previsão do tempo em Curitiba: Domingo com calorzinho e risco de chuva leve

A previsão do tempo em Curitiba para este domingo (1ª) indica um dia com chuva leve e temperaturas amenas. Os curitibanos podem esperar um céu predominantemente nublado, com probabilidade de precipitação ao longo do dia.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura máxima prevista para hoje é de 23°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 14°C. A sensação térmica, no entanto, pode chegar a 25°C no pico do dia, devido à umidade relativa do ar, que deve atingir 72% durante o período diurno.

Há uma probabilidade de 35% de chuva durante o dia, com acumulado previsto de aproximadamente 0,9 milímetros. Os ventos soprarão predominantemente do leste-sudeste, com velocidade média de 14 km/h, podendo ter rajadas de até 26 km/h. O índice de radiação ultravioleta (UV) atingirá o nível 7, considerado alto, recomendando-se o uso de proteção solar para quem precisar sair de casa.

Para a noite, espera-se uma redução na probabilidade de chuva para 20%, com o céu permanecendo nublado. A umidade relativa do ar deve aumentar, chegando a 94%. Os ventos mudarão ligeiramente de direção, soprando do leste, mantendo velocidades semelhantes às do período diurno.

O nascer do sol está previsto para as 6h11, e o pôr do sol para as 18h47, proporcionando cerca de 12 horas e 36 minutos de luz natural. A lua estará em fase crescente gibosa, com sua aparição no céu prevista para as 17h45 de domingo.

Fique atento às atualizações sobre o tempo em Curitiba e planeje seu domingo de acordo com as condições meteorológicas previstas. Lembre-se de se proteger da chuva e dos raios UV elevados caso precise sair de casa.