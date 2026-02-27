Curitiba amplia videomonitoramento com 300 câmeras privadas na Muralha Digital

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Conecta Muralha Curitiba recebeu o reforço de 300 câmeras com inteligência artificial de três empresas de segurança privadas. Lançado em julho de 2025, o programa integra sistemas de videomonitoramento privados com as câmeras da Muralha Digital, o cerco de segurança da Prefeitura. A expectativa é que mais 2 mil câmeras particulares sejam incorporadas ao longo de 2026.

As novas câmeras possuem tecnologias como reconhecimento facial e leitura de placas. Segundo Ricardo Ferrante, coordenador comercial da CoSecurity, sua empresa pretende incorporar até 900 câmeras ao sistema até dezembro. Leonardo Delatorre, diretor da Alcatraz Segurança Privada, afirma que a parceria resultará em ações mais efetivas no combate ao crime, conectando 500 câmeras nesta primeira fase.

Rafael Vianna, secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, destaca o papel social das empresas na contribuição com a segurança pública. Ele cita exemplos recentes do uso das câmeras, como a prisão de cinco foragidos na rodoviária de Curitiba em fevereiro, além de flagrantes por tráfico de drogas e furto de fiação.

O Conecta Muralha Curitiba visa reforçar a segurança pública integrando sistemas privados à Muralha Digital, que já conta com mais de 2.100 câmeras em espaços públicos. A meta é alcançar 6 mil câmeras particulares integradas até 2028, ampliando o monitoramento de praças, calçadas e ruas do município.

A integração é feita apenas com câmeras que registram imagens de áreas públicas, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O objetivo é prevenir crimes e auxiliar investigações criminais, sem invadir a privacidade dos cidadãos.