Dois bairros de Curitiba ficam sem luz neste domingo; saiba quais

Moradores dos bairros Uberaba e Água Verde, em Curitiba, ficarão sem energia elétrica neste domingo (1º/3). O desligamento foi programado pela Copel para a realização de melhorias e manutenção na rede de distribuição.

Ao todo, 235 imóveis serão afetados. O bairro Água Verde concentra o maior número de unidades atingidas, com 138 consumidores sem fornecimento temporário. No Uberaba, 97 imóveis terão interrupção no serviço. As manutenções estão previstas para ocorrer até o fim da tarde.

Confira, abaixo, a lista das regiões afetadas:

Bairro (Logradouros Principais) Ruas Afetadas (Parcial) Horário(s) Consumidores Afetados Uberaba Aguiomar Komar Vilharva (entre nº 15 e 44); Angelo Maschio (entre nº 11 e 48); Anna Maria Pilatti Oliveira (nº 512); Aristides Cesar de Oliveira Filho (entre nº 20 e 879); Atilio Pioto (entre nº 306 e 388); Erony Honorio Fernandes (entre nº 13 e 23); Guilherme Walter Lowry (entre nº 109 e 357) 09:00 às 17:00 97 Água Verde Avenida República Argentina (entre nº 1717 e 1751); Guilherme Pugsley (entre nº 1828 e 1876); Rio Grande do Sul (entre nº 17 e 1727) 13:15 às 18:15 138

Para evitar imprevistos, é importante que os consumidores se preparem para as interrupções, desligando equipamentos eletrônicos e tomando as precauções necessárias durante os horários indicados. Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento poderá ser normalizado de forma antecipada.