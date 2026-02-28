Desligamento programado

Dois bairros de Curitiba ficam sem luz neste domingo; saiba quais

Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 28/02/26 13h59
Moradores dos bairros Uberaba e Água Verde, em Curitiba, ficarão sem energia elétrica neste domingo (1º/3). O desligamento foi programado pela Copel para a realização de melhorias e manutenção na rede de distribuição.

Ao todo, 235 imóveis serão afetados. O bairro Água Verde concentra o maior número de unidades atingidas, com 138 consumidores sem fornecimento temporário. No Uberaba, 97 imóveis terão interrupção no serviço. As manutenções estão previstas para ocorrer até o fim da tarde.

Confira, abaixo, a lista das regiões afetadas:

Bairro (Logradouros Principais)Ruas Afetadas (Parcial)Horário(s)Consumidores Afetados
UberabaAguiomar Komar Vilharva (entre nº 15 e 44); Angelo Maschio (entre nº 11 e 48); Anna Maria Pilatti Oliveira (nº 512); Aristides Cesar de Oliveira Filho (entre nº 20 e 879); Atilio Pioto (entre nº 306 e 388); Erony Honorio Fernandes (entre nº 13 e 23); Guilherme Walter Lowry (entre nº 109 e 357)09:00 às 17:0097
Água VerdeAvenida República Argentina (entre nº 1717 e 1751); Guilherme Pugsley (entre nº 1828 e 1876); Rio Grande do Sul (entre nº 17 e 1727)13:15 às 18:15138

Para evitar imprevistos, é importante que os consumidores se preparem para as interrupções, desligando equipamentos eletrônicos e tomando as precauções necessárias durante os horários indicados. Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento poderá ser normalizado de forma antecipada.

