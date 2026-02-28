Bazar em Curitiba: produtos da Receita Federal com até 70% off

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No dia 10 de março (terça-feira), o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo promove um bazar solidário com produtos apreendidos e destinados pela Receita Federal. Entre os itens disponíveis no catálogo estão eletrônicos, perfumes importados, brinquedos e diversos outros artigos, todos comercializados com valores abaixo do mercado.

O evento será realizado na sede da instituição, na Rua José Gonçalves Júnior, 140, no bairro Campo Comprido, em Curitiba. As senhas para acesso serão distribuídas das 8h às 16h. As vendas começam às 9h. Cada cliente terá até 20 minutos para selecionar os produtos. O limite de compras por pessoa será de R$ 2.500.

Veja onde fica a sede da instituição:

Para participar, é necessário pagar uma taxa simbólica de R$ 10,00 e apresentar CPF e documento original com foto. A participação é restrita a pessoas físicas maiores de 18 anos.

Serão aceitas as seguintes formas de pagamento: dinheiro, Pix, cartão de débito e cartão de crédito. Para compras acima de R$ 250,00, haverá possibilidade de parcelamento em até três vezes no cartão.

Toda a renda arrecadada será revertida para a manutenção dos serviços gratuitos oferecidos pela instituição, que atende pessoas com deficiências múltiplas, pacientes que necessitam de cuidados prolongados e pessoas com transtorno do espectro autista. Anualmente, o Complexo realiza, em média, 481 mil atendimentos.

Serviço

Bazar do Pequeno Cotolengo

Data: 10 de março (terça-feira)

Horário: das 09h às 16h (Distribuição de senhas a partir das 08h)

Local: Rua José Gonçalves Júnior, nº 140, no bairro Campo Comprido

Entrada: R$ 10,00