Curitiba começa semana com amanhecer frio e temperaturas amenas

A previsão do tempo para Curitiba nesta segunda-feira (12) indica um dia de céu claro e temperaturas amenas típicas do outono. Os curitibanos podem esperar uma amplitude térmica de 9°C, com mínima de 11°C e máxima de 20°C ao longo do dia.

De acordo com a meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Júlia Munhoz existe a possibilidade de um chuviscos na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e o litoral do Paraná entre segunda (12) e terça-feira (13).

Na RMC os termômetros vão marcar valores entre 10ºC e 11ºC nesta segunda, com temperatura máxima perto dos 20ºC durante a tarde.

Pela manhã e à tarde, o tempo permanecerá estável, com ventos fracos vindos do leste-sudeste (E-SE). À noite, a direção do vento deve mudar ligeiramente para leste-oeste (E-W), mantendo-se fraco. A umidade relativa do ar variará entre 50% e 100%, garantindo um dia confortável para os moradores da capital paranaense.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) informa que o sol nascerá às 06h46 e se porá às 17h43, proporcionando cerca de 11 horas de luz natural. As temperaturas máximas apresentam tendência de declínio, enquanto as mínimas devem se manter estáveis nos próximos dias.

Para quem planeja atividades ao ar livre, o dia promete ser favorável, sem previsão de chuva. No entanto, é sempre recomendável estar atento às atualizações meteorológicas e se proteger do sol, mesmo em dias de outono. Fique por dentro das últimas notícias sobre o clima em Curitiba em nosso site.