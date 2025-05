Tempo em Colombo: quinta-feira com queda na temperatura

O tempo para esta quinta-feira (29) em Colombo vai exigir casaco e guarda-chuva, principalmente pela manhã. Quem sai cedo de casa precisa se agasalhar bem, já que os termômetros podem marcar apenas 3°C na mínima.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê um dia de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas durante a manhã. Os ventos sopram de oeste-sudoeste com intensidade moderada neste período.

A máxima não passa dos 15°C, e tanto as temperaturas mínimas quanto as máximas apresentam tendência de queda ao longo do dia. É bom separar aquela jaqueta mais pesada para enfrentar o frio colombense.

À tarde, o céu continua carregado, mas a chuva dá uma trégua. Os ventos mudam para sudoeste-sul, diminuindo para intensidade fraca. A noite segue com muitas nuvens e ventos fracos vindos do sul-sudoeste. A umidade relativa do ar vai variar entre 40% e 90%, números típicos do outono.

O sol aparece às 06h54 e se despede às 17h36, resultando em pouco mais de 10 horas e 40 minutos de luz natural.