Nariz entupido, dor no corpo e tosse? Veja o que fazer para aliviar os sintomas do resfriado sem sair de casa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a chegada do inverno e a queda nas temperaturas, os sintomas de resfriados e gripes se tornam cada vez mais comuns entre os curitibanos. A combinação de nariz entupido, dor no corpo e tosse pode transformar o dia a dia em um verdadeiro desafio.

Segundo especialistas, esses sintomas geralmente estão associados a infecções virais que tendem a se resolver naturalmente em poucos dias. No entanto, existem algumas medidas simples que podem ser tomadas em casa para aliviar o desconforto enquanto o corpo combate a infecção.

+ Leia mais 10 hábitos para melhorar a saúde física e mental

Mas antes de tudo, em casos de sintomas respiratórios, a melhor coisa a se fazer é sempre procurar uma orientação médica na Unidade de Saúde mais próxima de sua casa.

Nariz entupiu?

Para o nariz entupido, a inalação de vapor é uma alternativa eficaz. Basta ferver água em uma panela, desligar o fogo e posicionar o rosto sobre o vapor, cobrindo a cabeça com uma toalha. O calor ajuda a fluidificar a secreção nasal, facilitando a respiração.

Dores no corpo

A dor no corpo, sintoma típico de processos infecciosos, pode ser aliviada com compressas mornas nas áreas afetadas e repouso adequado. É importante manter-se hidratado, bebendo bastante água durante todo o dia.

Tosse

Já para a tosse, o mel com limão continua sendo um remédio caseiro bastante eficaz. Uma colher de mel puro ou misturado com algumas gotas de limão pode acalmar a irritação na garganta que provoca a tosse.

Vale lembrar que é sempre bom consultar o seu médico antes de consumir receitas caseiras.

Hidratação é fundamental

A hidratação é fundamental durante processos infecciosos. Além de água, chás quentes como camomila e gengibre podem ajudar a aliviar os sintomas enquanto mantêm o corpo hidratado.

É importante ressaltar que, caso os sintomas persistam por mais de cinco dias ou se agravem com febre alta, dificuldade respiratória ou dor intensa, a orientação é buscar atendimento médico imediatamente. O que parece um simples resfriado pode evoluir para quadros mais graves, especialmente em idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.