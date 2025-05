Tempo em Colombo: quinta-feira vai ser de temperaturas amenas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do tempo

A previsão do tempo para Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), nesta quinta-feira (08) indica um dia com variações climáticas. A cidade paranaense deve experimentar condições meteorológicas típicas do outono, com temperaturas oscilando entre 15°C e 28°C.

Pela manhã, os colombenses podem esperar muitas nuvens com névoa úmida, criando uma atmosfera úmida e fresca para o início do dia. À medida que a tarde avança, o céu deve abrir, apresentando poucas nuvens e permitindo maior incidência solar. Esta condição se manterá durante a noite, proporcionando uma agradável noite de outono.

Os ventos permanecerão fracos ao longo do dia, variando sua direção de Norte-Noroeste pela manhã, para Norte-Oeste à tarde, e Noroeste-Norte durante a noite. A umidade relativa do ar oscilará entre 40% e 90%, sendo mais elevada nas primeiras horas do dia.

É importante destacar que as temperaturas tendem a uma ligeira elevação, tanto nas máximas quanto nas mínimas. O sol nascerá às 06h43 e se porá às 17h45, caracterizando os dias mais curtos típicos da estação. Recomenda-se aos moradores e visitantes de Colombo que se preparem para as variações de temperatura ao longo do dia, levando consigo roupas adequadas para enfrentar tanto o frescor da manhã quanto o calor da tarde.