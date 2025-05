Curitiba vai ter quinta-feira nublada e sem chuva; veja previsão

A previsão do tempo para Curitiba nesta quinta-feira (08) indica um dia com variações climáticas ao longo das horas. Os curitibanos podem esperar uma manhã nublada e com névoa úmida, seguida por uma tarde com céu mais limpo e uma noite novamente com muitas nuvens.

As temperaturas oscilarão entre 15°C e 27°C, com tendência de ligeira elevação na máxima e estabilidade na mínima. A umidade relativa do ar variará entre 40% e 90%, típico do outono na capital paranaense. Os ventos permanecerão fracos durante todo o dia, mudando gradualmente de direção Norte-Nordeste pela manhã para Norte-Noroeste à tarde, e Norte-Oeste à noite.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante estar atento aos horários. O nascer do sol está previsto para as 06h44, enquanto o pôr do sol ocorrerá às 17h45. A névoa úmida pela manhã pode afetar a visibilidade, especialmente para motoristas e pedestres que saem cedo de casa.

Apesar da variação na nebulosidade, não há previsão de chuva para esta quinta-feira em Curitiba. No entanto, recomenda-se que os moradores fiquem atentos às atualizações meteorológicas, pois as condições do tempo podem mudar rapidamente nesta época do ano.