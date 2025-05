Mais da metade dos cardeais brasileiros no Conclave tem vínculos com o Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quarta-feira (07), a primeira votação do Conclave foi encerrada sem a eleição de um novo papa. Com 133 votantes, sete cardeais brasileiros participaram do processo, concorrendo ao cargo eclesiástico.

Quatro desses cardeais têm uma relação direta com Curitiba, o que corresponde a 58% do total de representantes nacionais vinculados ao Paraná. Confira a seguir os detalhes da conexão de cada um deles com o estado ou capital paranaense:

Dom João Braz de Aviz

Natural de Mafra, Santa Catarina, Dom João morou no Seminário Maior Rainha dos Apóstolos e estudou no Studium Theologicum de Curitiba. Atuou como bispo de Ponta Grossa (PR), arcebispo de Maringá (PR) e, posteriormente, arcebispo de Brasília (DF).

Com 78 anos, foi nomeado pelo Papa Bento XVI, em 2011, como prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, no Vaticano, onde atuou por mais de uma década. Criado cardeal em 2013, é membro do clero secular e participa de seu segundo conclave.

Dom Odilo Pedro Scherer

Aos 75 anos, Dom Odilo também estudou no Studium Theologicum, vinculado à Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Ele lecionou Filosofia e Teologia em Toledo e Cascavel, contribuindo para a formação de seminaristas e agentes pastorais. Sua primeira ordenação como bispo auxiliar ocorreu em 2001.

Segundo Ana Beatriz Dias Pinto, doutora em Teologia e professora da PUCPR, Dom Odilo foi citado como um dos papáveis em 2013. “Ele é uma das figuras mais influentes da Igreja no Brasil contemporâneo, com forte presença institucional e pastoral”, afirma.

Dom Leonardo Ulrich Steiner

Primeiro cardeal da região amazônica, Dom Leonardo tem 74 anos e é natural de Forquilhinha, Santa Catarina. Nomeado bispo pelo Papa João Paulo II em 2005, assumiu a Arquidiocese em 2019.

Membro da Ordem dos Frades Menores (OFM), também é frade franciscano. De 1995 a 2003, viveu na Europa, onde estudou e trabalhou. Ao retornar ao Brasil, foi nomeado vigário da Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões, em Curitiba, e lecionou Filosofia na Faculdade São Boaventura, em Campo Largo.

Dom Jaime Spengler

Nos anos 80, Dom Jaime cursou Filosofia no Instituto Filosófico São Boaventura, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba. De 2000 a 2003, foi vice-reitor e professor na mesma instituição e, depois, atuou como superior local e vigário da Paróquia Bom Jesus dos Perdões, em Curitiba, de 2004 a 2006.

Em 2010, tornou-se guardião da Fraternidade de Bom Jesus dos Perdões e vice-presidente da Associação Franciscana de Ensino Bom Jesus de Campo Largo. Reconhecido por sua capacidade administrativa, foi nomeado arcebispo de Porto Alegre em 2013. Desde 2023, é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM).