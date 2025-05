Novo papa: que horas sai a fumaça no conclave e o que significa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um dos momentos mais aguardados do conclave, a fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina pode marcar a continuação da espera dos fiéis pelo novo pontífice (se for preta) e o fim da eleição, anunciando que há um eleito (se for branca). Mas em que horários o público pode esperar pelo ritual?

A eleição começa nesta quarta-feira (07) e há expectativa de que haja uma votação à tarde do Brasil, quando é noite em Roma. Nos dois conclaves anteriores, foi o que ocorreu, em ambos os casos com fumaça preta.

Em 2005, ela apareceu às 14h58 de Brasília (19h58 locais). Já em 2013, um pouco mais tarde, às 15h41 (19h41 de Roma, que à época estava só com 4 horas a mais de fuso porque ainda não havia começado o horário de verão europeu).

Como é a votação no conclave?

A partir do segundo dia de conclave, são duas votações no turno da manhã e duas no período da tarde/noite. Se a primeira votação de cada turno não eleger um candidato, a seguinte começa imediatamente.

Caso esta também termine sem ninguém alcançar dois terços dos votos, as cédulas de cada cardeal das duas sessões são queimadas juntas. Ou seja, a fumaça preta só aparece uma vez. Isso também vale para o turno da tarde/noite. Isso quer dizer que, se nas quatro votações não houver um eleito, a fumaça preta só aparecerá duas vezes naquele dia.

No conclave de 2005, o segundo dia de votação teve fumaça preta às 6h39 (11h39), indicando que as duas sessões da manhã terminaram inconclusivas. No período da tarde, na 4ª votação geral, surgiu enfim a fumaça branca. Eram 12h50 (17h50) do dia 19 de abril. Bento 16 era o novo papa.

Em 2013, o segundo dia de conclave começou com fumaça preta quase no mesmo horário de 2005, às 6h40 (10h40). Ou seja, não houve consenso na 2ª e 3ª votações.

À tarde, para alegria da multidão que lotava a praça de São Pedro, a fumaça branca saiu da chaminé às 15h06 (19h06), na 5ª votação (ou seja, houve uma 4ª sessão sem vencedor no início da tarde).

Conclave de Bento 16

Dia 1 – 18 de abril de 2005

1ª votação

Fumaça preta 14h58 (19h58 de Roma)

Dia 2 – 19 de abril de 2005

2ª e 3ª votações

Fumaça preta 6h39 (11h39)

4ª votação

Fumaça branca 12h50 (17h50)

Habemus papam

14h43 (19h43)

Bento 16 aparece na sacada

14h49 (19h49)

Conclave de Francisco

Dia 1 – 12 de março de 2013

1ª votação

Fumaça preta 15h41 (19h41)*

Dia 2 – 13 de março de 2013

2ª e 3ª votações

Fumaça preta 6h40 (10h40)

4ª e 5ª votações

Fumaça branca 15h06 (19h06)

Habemus papam

16h12 (20h12)

Francisco aparece na sacada

16h22 (20h22)