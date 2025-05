7 receitas deliciosas para o Dia das Mães

O Dia das Mães celebra o amor e a dedicação das mulheres que nos trouxeram ao mundo. No Brasil, é uma ótima oportunidade para reunir toda a família e fazer aquele almoço saboroso. Pensando nisso, com ajuda da nutricionista Andréia Camilla, que atende pelo GetNinjas, aplicativo para contratação de serviços, listamos alguns exemplos deliciosos de pratos que irão satisfazer em cheio as mamães nesta data. Confira!

Croquete de frango com purê de batata-doce

Ingredientes

1/2 kg de batata-doce descascada, picada e cozida com sal

1 gema de ovo

1 colher de sopa de manteiga ghee

1 peito de frango cozido e cortado em tiras

3 dentes de alho descascados e picados

1/2 cebola descascada e picada

1 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça dourada

1/2 kg de ervilha-torta

1 ovo batido

Sal, azeite de oliva, noz-moscada e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Manteiga ghee para saltear as ervilhas-tortas

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce e, com um garfo, amasse. Adicione a gema de ovo e a manteiga ghee e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o frango e refogue até dourar. Desligue o fogo, espere esfriar e junte a mistura com o purê de batata-doce.

Com uma colher, pegue pequenas porções de massa, modele no formato de croquetes e passe no ovo batido e na farinha de linhaça. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os croquetes e frite até dourar. Reserve. Em outra panela, coloque a manteiga ghee e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as ervilhas-tortas e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e sirva os croquetes com as ervilhas-tortas.

Torta de abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas italianas raladas

1 cenoura ralada

2 cebolas descascadas e cortadas em cubos pequenos

3 dentes de alho descascados e amassados

2 ovos batidos

1 xícara de chá de mix de farinhas sem glúten (1/2 xícara de chá de farinha de arroz, 3 colheres de sopa de fécula de batata e 1 colher de sopa de polvilho doce)

1 colher de café de pimenta-calabresa seca

1 xícara de chá de cebolinha picada

1 colher de chá de orégano

1 colher de sopa de fermento químico em pó

de fermento químico em pó 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça

200 g de tofu temperado

5 tomatinhos sweet cortados ao meio

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para untar

Farinha de linhaça para enfarinhar e polvilhar

Modo de Preparo

Em um recipiente, coloque as abobrinhas, a cenoura, as cebolas e os dentes de alho e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino, pimenta-calabresa, cebolinha e orégano. Junte os ovos e o mix de farinhas e mexa. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar.

Após, unte um refratário com manteiga e enfarinhe com farinha de linhaça. Disponha 3/4 da massa sobre ele, cubra com 150 g de tofu temperado e finalize com o restante da massa. Polvilhe com farinha de linhaça e o restante do tofu. Decore com os tomatinhos sweet e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Cartola (Imagem: Cacio Murilo | Shutterstock)

Cartola

Ingredientes

2 bananas-nanicas descascadas e cortadas no sentido do comprimento

descascadas e cortadas no sentido do comprimento 2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de café de canela em pó

4 fatias de queijo muçarela

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as bananas-nanicas sobre ela e doure os dois lados. Desligue o fogo e reserve. Em uma frigideira antiaderente, coloque o queijo e leve ao fogo médio para derreter. Coloque as bananas-nanicas sobre as fatias de queijo e vire. Cubra com açúcar e canela em pó. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Risoto de alho-poró com linguiça

Ingredientes

4 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

200 g de linguiça calabresa sem pele e picada

2 talos de alho-poró

2 xícaras de chá de arroz arbóreo

arbóreo 1 xícara de chá de vinho branco seco

5 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a linguiça calabresa e doure. Junte o alho-poró e refogue por 1 minuto. Acrescente o arroz e o sal e misture. Junte o vinho branco e cozinhe até secar. Aos poucos, adicione o caldo de legumes e cozinhe até o arroz ficar al dente, mexendo sempre. Por último, coloque o queijo parmesão e misture. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Maçã assada com canela e nozes (Imagem: Tamara Magdyk | Shutterstock)

Maçã assada com canela e nozes

Ingredientes

1 maçã fuji

1 colher de chá de canela em pó

2 colheres de sopa de melado de cana

170 g de iogurte de coco

4 nozes quebradas grosseiramente

2 colheres de sopa de nibs de cacau

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma faca, corte o topo da maçã e coloque-a na frigideira virada para baixo. Cozinhe até amolecer e desligue o fogo. Espere esfriar, retire as sementes e reserve a polpa. Em um recipiente, coloque o iogurte, a polpa da maçã, o melado de cana e a canela em pó e misture. Disponha o recheio na casca da maçã e finalize com as nozes e os nibs de cacau. Sirva em seguida.

Bolo musse de chocolate

Ingredientes

Bolo

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de chocolate em pó

em pó 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Musse

200 g de chocolate meio amargo picado

250 g de creme de leite

10 g de gelatina incolor sem sabor

3 colheres de sopa de água

3 claras de ovo batidas em neve com 3 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Bolo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e o chocolate em pó e bata até formar um creme homogêneo. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de trigo e, por último, o fermento químico, misturando com uma espátula. Despeje a massa em uma forma redonda com fundo removível untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno e reserve.

Musse

Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria e misture com o creme de leite. Reserve. Em uma panela, coloque a gelatina e hidrate com a água. Leve ao fogo baixo para aquecer e dissolver completamente. Desligue o fogo e incorpore ao creme de chocolate. Acrescente as claras em neve e misture delicadamente. Cubra o bolo com a musse. Desenforme com cuidado e leve à geladeira por 4 horas antes de servir.

Pão de coco recheado com ganache de maracujá

Ingredientes

Pão

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de leite morno

1/2 xícara de chá de leite de coco

1/4 de xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de fermento biológico seco

2 colheres de sopa de manteiga

1 ovo

1 gema para pincelar

Coco ralado para polvilhar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Ganache de maracujá

200 g de chocolate branco picado

1/3 de xícara de chá de creme de leite

1/4 de xícara de chá de polpa de maracujá sem sementes

Modo de preparo

Pão

Em um recipiente, coloque o leite morno e metade do açúcar e misture. Adicione o fermento biológico e mexa até dissolver completamente. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Passado esse tempo, acrescente o leite de coco, o ovo, o restante do açúcar, a manteiga e o sal e misture. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa até obter uma massa macia e que desgrude das mãos — sove por cerca de 10 minutos e deixe crescer por 1 hora.

Ganache de maracujá

Derreta o chocolate branco em banho-maria e misture com o creme de leite e a polpa de maracujá até obter um creme liso. Leve à geladeira para firmar.

Montagem

Com a ajuda de um rolo, abra a massa de pão no formato de um retângulo, espalhe a ganache fria sobre a superfície e enrole como rocambole. Transfira para uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, formando uma “coroa”. Cubra com um pano e deixe crescer por 30 minutos. Pincele com gema, polvilhe coco ralado e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Por Bruna Zanin e Redação EdiCase