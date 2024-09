Chuva tem data para voltar a Curitiba; Previsão do tempo responde quando!

O tempo seco em todo o Paraná logo vai embora, pelo menos por um dia. Apesar da forte influência das queimadas na Amazônia, uma frente fria vai alterar a temperatura em Curitiba a partir de quinta-feira (05). A chuva chega para “limpar” o ar de Curitiba que segue carregado por causa do tempo seco.

Segundo o meteorologista do Simepar, Lisandro Jacóbsen, a terça-feira (03) segue com calor e secura no ambiente. “Teremos mais um dia de tempo seco e influência das queimadas que deixam o céu um pouco mais cinzento em alguns momentos, especialmente no fim da tarde com o pôr do sol mais avermelhado”, disse Lisandro. A frente fria chega trazendo chuva.

Previsão do tempo Curitiba

A brusca virada no tempo com frente fria, chuva e queda de temperatura chega a algumas regiões do Paraná na quinta. Em Curitiba, a máxima não deve passar de 20° graus. A chuva acumulada deve chegar aos 7,4 mm. Depois disso, mínima de 7ºC na sexta-feira (06).

“Essa frente fria aumenta a nebulosidade e chance de chuva na metade sul do Paraná. Teremos a temperatura mais amenas em todo o estado. Antecede a forte onda de calor da próxima semana”, completou o meteorologista sobre a previsão do tempo Curitiba.

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!