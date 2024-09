Fumaça das queimadas do Pantanal chega até o Paraná

Os incêndios florestais, registrados principalmente no Pantanal nas últimas semanas, também impactam outras regiões do país, como o Sul. Por meio dos ventos, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também são atingidos pela fumaça.

Um mapa divulgado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que a circulação dos ventos carrega a fumaça para várias regiões.

De acordo com o Simepar, ao olhar para a imagem é “possível observar que tanto no Pará, norte do Mato Grosso e na Bolívia os focos de queimadas têm suas plumas sendo levadas pela circulação dos ventos para o sul do país”. Confira:

Em uma matéria exibida pelo Fantástico na noite do último domingo (1º), o meteorologista da Unicamp Bruno Bainy explicou o trajeto dos ventos. “A gente tem uma circulação atmosférica bastante típica aqui na América do Sul que está associada a Cordilheira dos Andes. Então nós temos ventos de leste, que sopram sobre a região amazônica, batem na cordilheira e seguem para o sul. Mesmo em locais onde a gente não está tendo tantos focos, a gente tem o transporte de poluentes, de fumaça e de fuligens a longas distâncias”, disse.

Risco de incêndio alto nos próximos dias

Na previsão desta segunda-feira (02), o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen alerta que o tempo seco prevalece nos próximos dias, aumentando o risco de mais incêndios.

“Os focos de calor surgem dia após dia e as queimadas são um problema recorrente neste inverno de pouca chuva, principalmente entre o Brasil, Bolívia e algumas regiões da Argentina e Paraguai. A imagem mostra a abrangência desses vários focos de calor. E o risco de incêndios florestais fica extremamente alto nos próximos dias”, comenta.

O Simepar também divulgou um segundo mapa, que mostra diversos focos de calor em grande parte do território nacional. Veja:

Focos de calor espalhados por todo o país. Imagem: Simepar.

