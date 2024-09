Calor desaparece e chuva domina Curitiba; Previsão do tempo!

A terceira semana de setembro vai ter chuva e tempo fechado em Curitiba. O calor que fez parte da rotina nas últimas semanas vai dar uma sumida nos próximos dias. Vamos ver como fica a previsão do tempo para Curitiba?

Segundo o Simepar, na segunda-feira (16) ainda deve chover fraco/garoar entre o leste e o norte do Paraná. Não há mais possibilidade de tempestades. Já as temperaturas no amanhecer ficam amenas, com valores perto dos 12°C na capital e na no sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e Região Metropolitana.

À tarde não esquenta muito com temperaturas girando 16°C em Curitiba. Você precisa secar roupa com esse tempo chuvoso em Curitiba? Veja dias de ouro aqui!

Segundo o Simepar a temperatura em Curitiba nos próximos dias fica entre os 11 e 24ºC. Bem longe daquele calorão de semana passada.

Chuva forte em Curitiba?

A chuva não deve ser intensa, mas intermitente durante a segunda-feira, podendo chegar aos 13,3 mm. Para a terça-feira (17), a previsão aponta para um dia nublado e sem chuva, porém volta a chover na quarta-feira (18). A máxima na temperatura não deve passar dos 20°C, ou seja, blusa e coberta serão companhias agradáveis na semana.

