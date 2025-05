Previsão! Confira como fica tempo em Colombo neste sábado (31)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do Tempo

Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), amanhece com poucas nuvens e temperaturas baixas neste sábado (31). A previsão indica mínima de 7°C nas primeiras horas da manhã, com presença de nevoeiro. A boa notícia é que os termômetros devem subir gradativamente ao longo do dia, podendo chegar aos 20°C durante a tarde.

O dia será de céu predominantemente aberto, com poucas nuvens tanto no período vespertino quanto noturno. A umidade relativa do ar começa alta, por volta de 95% pela manhã, mas cai significativamente até atingir 30% nas horas mais quentes.

Os ventos não devem causar transtornos. Começam soprando de nordeste a noroeste, com mudança para noroeste-nordeste à tarde. No final do dia, a direção muda para oeste-sudoeste, mas sempre com intensidade fraca.

O outono segue firme na região, com o sol nascendo às 06h55 e se pondo às 17h36. Para quem pretende aproveitar o dia ao ar livre, a dica é se programar para as horas de sol, mas não esquecer um agasalho para o período noturno, quando a temperatura volta a cair.