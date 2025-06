Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do Tempo

O sábado (14) em Curitiba promete um clima de transição, típico do outono na capital paranaense. Logo cedo, o tempo abre com poucas nuvens, mas com névoa úmida. O termômetro marca mínima de 9°C, enquanto os ventos sopram fracos de nordeste a leste.

Ao longo da tarde, esquenta um pouco, com o termômetro podendo chegar aos 18°C. O céu muda de cara e ganha mais nuvens, embora não haja previsão de chuva. Os ventos mudam levemente de direção, passando para nordeste-norte, mantendo intensidade fraca.

Quando a noite cair, o padrão da tarde se mantém. Muitas nuvens no céu curitibano e a temperatura volta a cair, podendo atingir novamente os 9°C. A umidade do ar vai variar entre 40% e 90% durante todo o dia.

Vale destacar que a tendência é de elevação nas temperaturas máximas nos próximos dias, enquanto as mínimas devem se manter estáveis. O sol aparece às 7h01 e se despede às 17h35, num clássico dia de outono.