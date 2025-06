Bebidas alcóolicas ajudam a esquentar o corpo? Especialista responde

Quando o inverno chega ou dias de temperaturas mais baixas, como essa semana em Curitiba e outras regiões do Paraná, é comum ouvir que o consumo de álcool ajuda a esquentar o corpo. Mas será que beber realmente esquenta?

O CISA – Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, referência nacional no tema, alerta que a sensação de calor é temporária e enganosa. “A ideia de que o álcool esquenta o corpo no frio é um mito. O que acontece, na verdade, é um deslocamento do calor dos órgãos vitais para a superfície do corpo, o que dá uma falsa sensação de aquecimento”, afirma a psiquiatra e pesquisadora do CISA, Olivia Pozzolo.

Olivia explica que ao consumir bebidas alcoólicas ocorre vasodilatação, em que mais sangue e calor são levados à pele e extremidades, com a consequente elevação da sensação térmica. Por isso, acredita-se que houve aquecimento, mas o calor é facilmente dissipado, não apenas pela própria vasodilatação, mas pelo comportamento da pessoa, que ao perceber o aumento de calor, se desprotege e se expõe mais ainda ao frio.

Outro alerta do CISA diz respeito ao consumo excessivo de álcool. “Em temperaturas muito baixas, o uso de álcool em excesso para combater o frio, especialmente em populações vulneráveis, como pessoas em situação de rua, pode ser letal, uma vez que aumenta o risco de hipotermia”, ressalta a pesquisadora.

Portanto, a especialista reforça: para se aquecer, prefira bebidas quentes como chás ou chocolate quente.

Sobre o CISA

O Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA) é uma das principais referências no Brasil sobre o tema e, desde a fundação em 2004, contribui para a conscientização, prevenção e redução do uso nocivo de bebidas alcoólicas. Qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), a instituição dedica-se ao avanço do conhecimento na área, atuando na divulgação de pesquisas e dados científicos com linguagem acessível.