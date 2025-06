Qual será a vista do prédio mais alto do mundo, em Balneário Camboriú?

Há alguns meses só se fala uma coisa lá pros lados de Balneário Camboriú, em Santa Catarina: o Senna Tower. Anunciado como o prédio residencial mais alto do mundo, ele será construído na área mais nobre da badalada praia catarinense e terá impressionantes 550 metros de altura. Você tem noção do que é isso?

Pense num prédio alto… é maior. E um dos sócios do empreendimento, o famoso Véio da Havan – o empresário Luciano Hang – tem capitalizado o quanto pode sua participação nesta sociedade, que tem ainda a construtora de prédios luxuosos FG Empreendimentos como parceiro. Há poucos dias ele publicou um vídeo nas suas redes sociais voando de helicóptero até o que seria a exata distância do chão ao “teto” do novo edifício.

Lá do alto a vista da cidade impressiona Os prédios mais altos da vizinhança ficam pequenos diante da vista que os andares mais altos do Senna Tower vai oferecer. Aliás, será bem no alto que os apartamentos mais caros vão ficar. Serão duas unidades triplex, com 903 metros quadrados, e valor beirando os R$ 300 milhões.

Segundo o Véio da Havan, que voou por ali, da pra ver desde as praias de Piçarras, até Brusque (sua cidade natal) e a capital Florianópolis. “Muitas pessoas vão para Nova York para ver a Estátua da Liberdade, outros vão para Paris ver a Torre Eiffel. As pessoas virão para Balneário Camboriú ver a Senna Tower”, disse.

Veja você no vídeo postado por ele: