Três pessoas foram presas em flagrante por estelionato e associação criminosa durante uma operação em uma central de teleatendimento clandestina utilizada para aplicar golpes. As prisões foram realizadas na quarta-feira (10), em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba.

A ação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), aconteceu em apoio à operação da Polícia Civil (PCSC) e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) de Santa Catarina, deflagrada no estado catarinense com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que já movimentou R$ 90 milhões oriundos do esquema.

Como funcionava o golpe

O golpe consistia em enviar mensagens às vítimas afirmando que uma compra suspeita havia sido feita em seu nome, indicando um telefone de uma central de atendimento para contato.

Assim que a vítima ligava para o número informado, o falso atendente a induzia a instalar um software em seu celular. Dessa forma, os golpistas conseguiam ter acesso remoto ao aparelho para fazer transferências bancárias.

As investigações mostraram que o grupo atuava em diversos estados brasileiros e que um dos alvos da operação estaria aplicando os golpes no Paraná.

Notebooks e carros de luxo apreendidos

Na central, localizada em uma chácara em Campo Magro, os policiais civis apreenderam 18 notebooks que eram utilizados pelos criminosos para aplicar os golpes e quatro carros de luxo. As diligências seguem a fim de localizar os demais envolvidos.

