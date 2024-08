A Polícia Civil prendeu, na madrugada desta sexta-feira (09), um homem suspeito de assassinar a facadas um jovem dentro de um biarticulado, na tarde desta quinta-feira (08), em Curitiba. Segundo a Polícia o caso é tratado como latrocínio, ou seja, roubo com morte. O homem foi preso no bairro Uberaba e ainda não teve o nome revelado.

O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira, na Avenida Presidente Afonso Camargo, em um ônibus da linha Pinhais/Rui Barbosa. O rapaz, de 20 anos, foi alvo de três facadas logo após após reagir ao ter seu celular roubado. Matheus João de Castro Santana chegou a ser atendido no local, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, o preso é reincidente neste tipo de crime. “Importante salientar que o indivíduo já foi preso três vezes em flagrante por roubo a celular, utilizando arma branca. A última prisão aconteceu no início de outubro de 2023”, explicou o delegado da PCPR João Marcelo Renk.

Matheus estava voltando do trabalho quando houve o crime. “Não entendo como acontece um negócio desse numa cidade como Curitiba, uma pessoa do bem sai pra trabalhar e leva uma facada por causa de um celular. Não entendo a maldade do ser humano”, disse Adão Santana, pai do rapaz logo após encontrar o filho sem vida no coletivo.

Polícia civil investiga o crime e logo dará mais informações sobre o caso.

Foto: colaboração.

