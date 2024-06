A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 60 anos, investigado pela prática de diversos crimes de estelionato. A captura aconteceu na terça-feira (13), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O indivíduo é motorista de aplicativo e aplicava os golpes em passageiros que utilizavam o transporte.

Ao todo, seis vítimas foram identificadas. “Ele começou a ser investigado após as denúncias de que, no momento de efetuar o pagamento com cartão de crédito, ele descontava o valor da corrida e, em seguida, fazia uma nova transação sem que o passageiro percebesse”, explica o delegado da PCPR Felipe Martins.

Inicialmente, foram instaurados quatro inquéritos policiais que identificaram o autor da conduta, sendo concluídos com indiciamento por estelionato. Dias depois, mais duas vítimas compareceram à unidade policial para noticiar fato semelhante. A equipe verificou que as condutas foram praticadas após o interrogatório do autor ocorrido no desenrolar da primeira investigação.

Diante dos fatos, a autoridade policial instaurou novos inquéritos, que novamente identificaram o homem como autor do delito. Ele foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário.

Denúncias

Outras vítimas que possam ter sofrido o golpe aplicado pelo homem, podem denunciar o crime. O boletim de ocorrência pode ser registrado pelo site da PCPR ou presencialmente na delegacia mais próxima.

