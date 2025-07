Preso em Curitiba, homem intimidava com facão empresários endividados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação policial em Curitiba resultou na prisão de um homem de 43 anos, suspeito de integrar um grupo especializado em cobranças ilegais de dívidas. A ação, conduzida pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quinta-feira, desencadeou buscas em quatro bairros da cidade.

O suspeito foi flagrado com um arsenal que incluía duas armas de fogo e 26 munições de calibre 9mm, além de outros itens como algemas, facão e faca tática. A posse ilegal desse armamento resultou na prisão em flagrante do indivídu

A operação, fruto de uma investigação iniciada este ano, mirou um grupo contratado por credores para realizar cobranças de forma intimidatória.

Segundo o delegado Fabiano Oliveira, da PCPR, as vítimas relataram casos alarmantes: “Em um dos casos, comerciantes foram coagidos para o pagamento de uma dívida de R$ 100 mil. Em outra situação, um homem foi abordado para que quitasse um débito de R$ 130 mil””.

As diligências, que se estenderam aos seguinte bairros de Curitiba: Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado e Cajuru, também resultaram na apreensão de cheques vencidos totalizando R$ 30,5 mil, uma balança de precisão e um celular. Esses itens podem fornecer pistas cruciais para o desmantelamento completo do esquema.

A PCPR continua as investigações para identificar outros membros do grupo criminoso e possíveis vítimas adicionais. O homem detido já foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde aguardará os desdobramentos legais do caso.

