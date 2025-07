Acidente entre carro e caminhões interdita faixa da BR-116 em São José dos Pinhais

Um acidente envolvendo quatro veículos causou transtornos na noite desta quarta-feira (2) na BR-116, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A colisão aconteceu por volta das 21h30, no quilômetro 99 da rodovia. Apesar da gravidade do acidente, apenas uma pessoa ficou levemente ferida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu um automóvel e três caminhões. O acidente começou quando o automóvel mudou de faixa e colidiu com um caminhão que trafegava na pista. Um segundo caminhão, que vinha logo atrás, precisou frear bruscamente para evitar o choque com os veículos à frente. Neste momento, um quarto veículo — também um caminhão — colidiu na traseira do segundo caminhão.

O motorista do quarto caminhão sofreu ferimentos leves e foi atendido no local. Nenhum outro ocupante dos veículos se feriu. Apesar do impacto e do número de veículos envolvidos, o acidente não deixou vítimas graves.

A colisão resultou na interdição de uma faixa da BR-116 no trecho do acidente. A PRF orientou o tráfego e permaneceu no local até a liberação total da pista.s

Foto: Divulgação/PRF.

