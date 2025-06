Nova estrada vai conectar Mandirituba e São José dos Pinhais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A obra que irá conectar Mandirituba e São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), avançou para uma nova etapa nesta semana. A estrada de 26,61 quilômetros começou a receber placas de concreto, marcando um importante passo da construção que já alcançou 20% de execução.

Para garantir a segurança dos motoristas durante esta fase, foi implementado o sistema “Pare e Siga”. Os veículos locais – incluindo transporte de moradores, escolar e ônibus de linha – estão utilizando a pista direita, enquanto os demais são orientados a seguir pelo desvio existente.

A pavimentação atende a uma reivindicação de quase 30 anos e promete transformar a mobilidade entre os dois municípios. Além disso, vai facilitar o escoamento da produção agrícola, impulsionar o turismo e atrair indústrias para a região. O investimento do Governo do Estado, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), é de R$ 96,8 milhões.

“Esta obra vai mudar o perfil da região, se tornando uma conexão importante entre Mandirituba e São José Pinhas. Ela conecta a BR-116 com a BR-376, oferecendo mais uma opção de tráfego na Região Metropolitana”, afirma o diretor-presidente da Amep, Gilson Santos. “Ela vai refletir no desenvolvimento local, ajudando na atração de novas indústrias, na exploração do turismo, especialmente o rural e religioso, traz ganho de tempo, segurança viária e estimula a agricultura familiar e a economia local”.

Paralelamente à concretagem, continuam os trabalhos de terraplenagem, drenagem e preparação das camadas de base da pista. O projeto também inclui uma ciclovia com 2,5 metros de largura, readequações no traçado, nova iluminação e preservação de trechos históricos, como o calçamento em paralelepípedo na Colônia Marcelino.

A ligação começa no trevo da Volkswagen-Audi, na BR-376, em São José dos Pinhais, e vai até a Rua Gilberto Palu, onde se conecta à BR-116, em Mandirituba. A nova estrada beneficiará não apenas esses dois municípios, mas também Quitandinha, Agudos do Sul, Piên, Campo do Tenente e Rio Negro, localizados no segundo anel da RMC.

Em São José dos Pinhais, diversas comunidades rurais serão contempladas, como as colônias Cotia, Marcelino, Agaraú, Matos e outras. Joice Princival, comerciante que mora há 14 anos na Colônia Cotia e tem uma mercearia em frente ao trecho em concretagem, comemora a obra.

“Para quem mora e tem comércio aqui, esta obra é gratificante, porque estávamos esquecidos, era pó no comércio e nas casas”, conta Joice. “É uma região em que o turismo rural está crescendo, tem chalés para hospedagem, cafés coloniais e nós, pequenos, também seremos beneficiados. O turista vinha menos antes por causa das estradas, que tinham buraco, barro e poeira, e agora vai ser bem melhor”.

A previsão é que a nova ligação metropolitana seja concluída em 2026. A escolha pelo concreto como material de pavimentação garante maior durabilidade e menor custo de manutenção, tecnologia já utilizada em importantes rodovias estaduais, como a PRC-280, no Sudoeste, e a Rodovia dos Minérios, também na RMC.