Rua em bairro de Curitiba será totalmente interditada para obra. Veja desvios!

A Rua Engenheiro Ostoja Roguski, no Cristo Rei, será totalmente interditada no sábado (14) para manutenção da linha férrea. Para a realização dos trabalhos da empresa Rumo, responsável pela ferrovia, o bloqueio será das 8h às 13h.



Agentes da Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), estarão no local para orientar os motoristas.

Desvios

Os motoristas que tiverem de circular pela região terão duas rotas de caminhos alternativos:

Os carros que seguem pela Rua Agamenon Magalhães devem obrigatoriamente virar à direita na Avenida Afonso Camargo e de lá, seguir até a Rua Padre Germano Mayer; virar à direita na Padre Germano Mayer e seguir até a Rua do Herval; virar à esquerda na Rua do Herval e à esquerda novamente na Rua Schiller; seguir na Rua Schiller até a Avenida Dário Lopes dos Santos e virar à esquerda na Dário Lopes dos Santos, seguindo até a Rua Engenheiro Ostoja Roguski.

Os carros que trafegarem pela Rua Agamenon Magalhães devem obrigatoriamente virar à direita, na Avenida Afonso Camargo; onde devem seguir até a Rua Sanito Rocha, virando à direita e seguindo até a Avenida São José; virar à direita na Avenida São José seguindo até a Rua Humberto Alencar Castelo Branco (continuando até a Nossa Senhora da Penha); virar à direita na Humberto Alencar Castelo Branco seguindo até o cruzamento da Avenida Nossa Senhora da Penha x Rua Guilherme Born para acesso à Linha Verde. Subindo a Linha Verde deverá seguir a primeira alça de acesso à Rua Lothário Meissner (Jardim Botânico) no viaduto da Linha Verde x Lothário Meissner; acesso a Rua Lothário Meissner e poderá seguir até a Rua Engenheiro Ostoja Roguski.

A previsão é de aumento de tráfego na região do Jardim Botânico, Cristo Rei, Prado Velho, Rebouças e Jardim das Américas.



Desvios linhas de ônibus



Duas linhas de ônibus do transporte coletivo terão desvios de itinerário das 9h às 13h

A linha 216 – Cabral /Portão terá desvio pelas ruas do Herval, Schiller e Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, sentido Terminal Portão.



A linha 387 – Palotinos pelas ruas Padre Germano Mayer, do Herval, Schiller, Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, Engo. Ostoja Roguski e Av. Prefeito Maurício Fruet, sentido Terminal Centenário.

