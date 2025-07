Multas diminuem após nova sinalização em radares de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba registrou uma queda de 19,01% no número de multas de trânsito emitidas por meio de radares entre janeiro e maio deste ano, comparado a 2024. O resultado pode ser um reflexo imediato da iniciativa da prefeitura de reforçar a sinalização dos dispositivos.

A implementação da identificação de faixas vermelhas nos radares e sinalização no chão iniciou no começo do ano. A partir de uma amostragem realizada nos primeiros 23 radares sinalizados entre janeiro e março, o número de registros nestes dispositivos passou de 90.707 (2024) para 63.767 (2025), o equivalente a uma redução de 29%, conforme dados da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (Setran).

Em entrevista ao jornal Meio Dia Paraná, da RPC, nesta quarta-feira (02), o superintendente de trânsito Bruno Pessuti ressalta que a capital reduziu, principalmente, as multas aplicadas por excesso de velocidade e conversão irregular.

Ao todo, 155 pontos de radar já receberam a sinalização vermelha. Porém, conforme o Setran, as sinalizações colocadas no chão são mais delicadas e por isso devem ser concluídas dentro de um mês, diante da melhora do tempo.