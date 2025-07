Curitiba registra a segunda menor temperatura máxima da história

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Para quem pensou que o frio não poderia piorar, Curitiba surpreendeu. Ao registrar a temperatura máxima de 6,9°C, nesta quarta-feira (02), a capital bateu o recorde da segunda temperatura mais baixa desde 1997, ano em que ano em que a estação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) foi instalada.

Por pouco, não garantiu o primeiro lugar que se mantém pela temperatura máxima de 5,6°C, registrada em 23 de julho de 2013, segundo o Simepar.

Além da capital, outras cidades da região metropolitana e do Paraná também registraram as menores temperatura máximas do ano:

Pinhais: 7,3°C

Fazenda Rio Grande: 6,5°C

União da Vitória: 9,6°C

Irati: 8,5°C

Lapa: 7,2°C

Antonina: 11,4°C

Guaraqueçaba: 12.7°C

Cerro Azul: 12,1°C

Jaguariaíva: 12,7°C

São Mateus do Sul (INMET): 8,1°C

De acordo com o Simepar, a massa de ar frio deve se manter em todo estado pelos próximos dias aumentando gradativamente as temperaturas durante as tardes.