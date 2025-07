Frio e chuva lotam lavanderias em Curitiba: quanto custa lavar as roupas?

A combinação entre frio e chuva está complicando a rotina dos curitibanos. O tempo úmido torna a secagem das roupas uma tarefa quase impossível. Lavar peças mais pesadas como casacos e cobertores acabam virando uma missão fora de cogitação. Diante disso, as lavanderias de Curitiba têm aproveitado a tempo fechado para atrair mais clientes e resolver o problema da população. Mas e quanto custa lavar e secar as roupas em lavanderias de Curitiba?

Patrícia Kaefer é proprietária da lavanderia Leve e Lave, localizada no Centro de Curitiba e constatou um aumento de 30% no número de lavagens nos últimos dias. Mesmo com poucos meses de funcionamento, o negócio tem atraído principalmente moradores da região. Os horários mais movimentados costumam ser à noite, após o expediente de trabalho. Aos fins de semana, o movimento também cresce.

Para atender esses clientes a Lavanderia Lavou Express, localizada no bairro Portão, em Curitiba funciona ininterruptamente. “Aqui é aberto 24 horas, para que possa vir a qualquer hora do dia. Temos movimento o dia todo com esse clima, mas, após as 18h, aumenta significativamente, inclusive de madrugada”, explicou a proprietária Milane Bérgamo.

Mais lavagens e mais peças

Além do crescimento no número de atendimentos, houve também aumento no volume de roupas lavadas por cliente. “Normalmente, as pessoas trazem cerca de dez peças. Agora, temos visto volumes maiores e também mais lavagens de cobertores e edredons”, constatou Patrícia, dona da Leve e Lave.

Viviane Rachinski, sócia-gerente da Lavateria Fast, no bairro Campo Comprido, também percebeu a tendência, que representa um aumento de mais de 50% nos atendimentos. As famílias aproveitam o serviço de lavagem por cestos para trazer todas as roupas, inclusive as mais pesadas, de uma só vez. “As pessoas levam todas as roupas para lavar. Às vezes, levam só casacos, raramente uma peça só”, explica.

Localizada na Rua Eduardo Sprada, a lavanderia tem como perfil de clientela principalmente moradores dos conjuntos de apartamentos da região. “Quem mora em prédio tem mais dificuldade de secar as roupas nessa época, já que o espaço é menor”, comenta Viviane.

Na loja, ela ainda oferece um diferencial para quem não quer se preocupar com o tempo da lavagem. Os clientes podem optar pela lavagem assistida, em que os funcionários da loja cuidam de todo o processo de limpeza das roupas. No horário combinado, basta buscar as peças secas e prontas para o próximo dia de frio.

Tendência consagrada

Inaugurada durante a pandemia de covid-19, Viviane investiu no negócio como meio de subsistência. Na época, o serviço, que foi uma das primeiras lojas de autoatendimento no modelo americano em Curitiba, já era considerado essencial. A proposta ajudava a ampliar a higienização das roupas e minimizar o contato com o vírus. Desde então, o negócio se mantém estável e em uma crescente.

Também próxima a uma área com perfil semelhante ao de Viviane, Milane conta que seu negócio investiu até em uma área de espera com ar-condicionado, wi-fi, poltronas de massagem, café e bancadas de trabalho para que os clientes possam aguardar os 75 minutos da lavagem com conforto.

“Não queríamos um ambiente onde o cliente viesse apenas para lavar roupas e ficasse esperando em um espaço pequeno, olhando as máquinas. Pensamos em algo que oferecesse mais qualidade de vida, onde fosse possível descansar nas poltronas, trabalhar ou ler um livro”, completa.

O resultado foi expressivo. Em dois anos de funcionamento, o mês de junho foi o melhor da lavanderia até agora. A expectativa é de que o volume de atendimentos cresça ainda mais, caso a sequência de frio e chuva continue.

Alternativas para secar as roupas em casa

Em Curitiba, até sexta-feira (3), as rajadas de vento devem chegar a 21 km/h. Para quem prefere secar roupas em casa, uma dica simples é aproveitar o ar fresco que entra pelas janelas. Mesmo com o tempo úmido, a ventilação ajuda a acelerar a secagem. A previsão do tempo para Curitiba ainda promete dias de frio e chuva.

Outra solução eficaz é o uso de desumidificadores. O aparelho melhora a qualidade do ar em ambientes fechados e ajuda a reduzir a umidade. Além disso, centrifugar as peças mais de uma vez também faz diferença. Esse processo retira o excesso de água e deixa as roupas menos encharcadas, facilitando a secagem mesmo nos dias frios.

Quanto custa lavar e secar roupa em lavanderias de Curitiba?

LEVEeLAVE Centro

Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h e aos domingos, das 8h às 22h

Endereço: Rua Mariano Torres, nº 146, no bairro Centro

Preços: R$ 32,00 por cesto de roupas (lavado e seco)

Lavateria Fast Campo Comprido

Horário de funcionamento: de segunda-feira a quinta-feira, das 9h às 20h; às sextas-feiras, das 9h às 18h; aos sábados e domingos, das 9h às 19h

Endereço: Rua Eduardo Sprada, nº 4.251, no bairro Cidade Industrial de Curitiba

Preços: R$ 39,90 por cesto no autoatendimento; R$ 19,95 somente lavagem ou secagem; R$ 59,90 por cesto em serviço assistido

Lavou Express

Horário de funcionamento: aberto 24h

Endereço: Rua Augusto de Mari, nº4069, no bairro Portão

Preços: R$ 18,99 somente lavagem ou secagem das 6h às 22h; R$ 16,99 somente lavagem ou secagem das 22h às 1h; R$ 10,99 somente lavagem ou secagem das 1h às 6h.

