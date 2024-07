Como secar as roupas em dias de chuva em Curitiba? Esse é um desafio que muita gente enfrenta durante o inverno e quando a previsão do tempo para Curitiba não está animadora. Mas como resolver esse problema? Siga estas cinco dicas para ter roupa sequinha em casa mesmo com a maior chuva lá fora!

Usar um varal dentro de casa

Se possível, monte um varal em um ambiente arejado dentro de casa, como uma área de serviço, para pendurar as roupas. Certifique-se de que o local tenha boa circulação de ar para acelerar o processo de secagem.

Ventilação adequada

Abra janelas e portas para facilitar a circulação do ar. Isso ajuda a reduzir a umidade e permite que as roupas sequem mais rapidamente.

Utilizar um desumidificador

Um desumidificador pode ser bastante eficaz para retirar a umidade do ar, o que ajuda a acelerar o tempo de secagem das roupas.

Usar toalhas para absorver umidade

Antes de pendurar as roupas, você pode envolvê-las em toalhas limpas para absorver o excesso de umidade. Troque as toalhas conforme necessário para otimizar o processo.

Secagem parcial na máquina de secar

A dica é fazer uma secagem parcial das roupas na máquina de secar antes de pendurá-las para terminar de secar ao ar livre ou dentro de casa. Isso reduzirá o tempo total necessário para secar completamente as roupas.

Dica bônus: Secador de cabelo!

Sim, isso mesmo! Você pode utilizar o secador de cabelo para dar aquela finalizada em alguma peça que ainda não tenha ficado 100% seca. É rápido e bastante eficaz!

