Arquiteto curitibano Jaime Lerner terá estátua em plena Rua XV

Curitiba prepara uma homenagem especial a um de seus filhos mais ilustres. O arquiteto e urbanista Jaime Lerner, ex-prefeito da capital paranaense e ex-governador do estado, será eternizado em bronze no coração da cidade. A novidade foi anunciada pelo prefeito Eduardo Pimentel durante o lançamento do Parque Jaime Lerner.

A estátua será instalada no calçadão da Rua XV de Novembro, um dos marcos da gestão inovadora de Lerner. Vale lembrar que Curitiba foi pioneira ao criar o primeiro calçadão exclusivo para pedestres do Brasil, um legado do homenageado.

“Curitiba terá um presente especial no aniversário da cidade no ano que vem: um busto de bronze de Jaime Lerner no calçadão da Rua XV de Novembro, uma das obras icônicas e inovadoras feitas por ele”, revelou Pimentel, via assessoria de imprensa.

O prefeito ressaltou a visão transformadora de Lerner sobre as cidades e seu impacto no desenvolvimento urbano, reconhecido internacionalmente. Além disso, Pimentel destacou a importância do turismo e do entretenimento para o crescimento econômico de Curitiba.

O Parque das Pedreiras, que inclui a Ópera de Arame e a Pedreira Paulo Leminski, já havia sido rebatizado como Parque das Pedreiras Jaime Lerner em dezembro de 2021. Na ocasião, um memorial foi inaugurado na entrada da Ópera de Arame, coincidindo com a data em que Lerner completaria 84 anos.

A cerimônia de lançamento do Parque Jaime Lerner contou com a presença de autoridades como Rafael Greca, secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável e ex-prefeito de Curitiba, Helio Pimentel, CEO do Parque e sócio da DC Set, responsável pela concessão do espaço, e Ilana Lerner, filha do homenageado.

Jaime Lerner, falecido em maio de 2021, deixou um legado inestimável para Curitiba e para o urbanismo mundial. Seus projetos inovadores transformaram a capital do Paraná em modelo de planejamento urbano.

Prefeito Eduardo Pimentel participa do lançamento do Parque Jaime Lerner. Curitiba, 02/07/2025. Foto: Ricardo Marajó/SECOM