O comerciante Anderson José Michelini Malucelli, de 42 anos, foi o ganhador do prêmio de R$ 150 mil do Nota Curitibana especial de Natal. Morador do bairro Bacacheri, ele teve o bilhete premiado no 50º sorteio do programa, realizado na segunda-feira (12).

“Foi uma benção de Deus. Com esse recurso vou quitar o consórcio da minha casa. O valor é exato do que preciso para pagar o saldo. Estou muito feliz”, disse ele, que é sócio de uma farmácia no Centro de Curitiba. Ele recebeu o prêmio do prefeito Rafael Greca, que estava acompanhado da primeira-dama, Margarita Sansone. “Que o Anderson tenha muito boa sorte com esse prêmio porque cumpriu o dever de cidadão e pediu CPF na Nota”, cumprimentou Greca.

Entidades

Além dos R$ 150 mil, foram disribuídos prêmios adicionais para duas entidades: o Pequeno Cotolengo do Paraná-Dom Orione, no Campo Comprido, e a Associação Casa do Pai, localizada no Ahú. Cada uma recebeu R$ 25 mil. Todos receberam um cheque simbólico, assinado pelo prefeito. Os valores, já livres de Imposto de Renda, são depositados na conta dos ganhadores.

Para o padre Renaldo Amauri Lopes, diretor presidente do Pequeno Cotolengo, o recurso vai ajudar muito a instituição, que atende 233 pessoas com multiplas deficiências, em situação de abandono ou risco. “Nosso custo, somente com dieta especial, é de R$ 60 mil por mês. Esse recurso vai nos ajudar extamente na despesa com alimentação”, conta o padre.

Mais prêmios

O sorteio de Natal é o primeiro já no novo formato do programa, que ampliou prêmios e o número de entidades contempladas. Com a nova regulamentação, a premiação mensal ficou assim: R$ 50 mil para o primeiro sorteado pessoa física e R$ 25 mil para a primeira entidade indicada e mais R$ 25 mil para a segunda entidade indicada por ele. Seguindo essa regra, outros R$ 20 mil para o segundo sorteado pessoa física e R$ 10 mil para cada uma das instituições indicadas. O terceiro premiado recebe R$ 10 mil e as entidades indicadas R$ 5 mil cada. Além desses valores, serão distribuídos 15 mil prêmios de R$ 10.

Nos sorteios especiais (Natal e Aniversário de Curitiba) com prêmio único de R$ 150 mil para pessoa física, as duas entidades indicadas também receberão R$ 25 mil cada uma.

Como funciona

O programa Nota Curitibana dá retorno financeiro para as pessoas cadastradas que indicam o CPF nas notas fiscais do setor de serviços. Além de participar do sorteio, os contribuintes inscritos têm de volta, na forma de crédito, parte do Imposto Sobre Serviços (ISS) pago em cada nota emitida com indicação do CPF. Os créditos podem ser resgatados pelos participantes para uma conta corrente, para abater até 50% do IPTU ou ainda para abastecer o cartão-transporte do sistema de ônibus da capital.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, entre outros. Para participar dos sorteios, o contribuinte precisa fazer um cadastro no https://nota.curitiba.pr.gov.br e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

Desde seu início, em 2018, o programa distribuiu R$ 12,17 milhões em prêmios. O Nota Curitibana conta agora com 96.412 participantes e 595 entidades cadastrados. Participaram do sorteio de Natal 2.160.361 bilhetes, de 96.412 participantes com notas referentes a agosto de 2022.

Veja que incrível!