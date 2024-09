Prefeita Nina Singer é alvo de pedido de impeachment em São José dos Pinhais

Às vésperas das eleições, um pedido de impeachment da prefeita Nina Singer, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, criou um clima de tensão política na cidade. Após a entrega do relatório de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para investigar denúncias sobre irregularidades área da Educação, um pedido de iniciativa popular tenta tirá-la do cargo. Ela tenta a reeleição este ano.

Na semana passada, durante a 56ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, foi apresentado o relatório final da CPI. A CPI foi presidida pelo vereador Professor Abelino e teve como relator o vereador Sinésio Januário. Compuseram o grupo de trabalho os vereadores José Possebon e Silvio Santos. O outro membro seria o Delegado Michel, que hoje é candidato à vice na chapa de Nina. Foram seis meses de trabalho, que geraram três pilhas de documentos (conforme a foto abaixo).

O parecer aponta “graves irregularidades e missões, que comprometem severamente o funcionamento do sistema municipal de ensino. As falhas identificadas no fornecimento de merenda escolar, na distribuição de uniformes, na manutenção de unidades escolares e transporte escolar expuseram a vulnerabilidade do sistema educacional e revelam uma cadeia de responsabilidades que devem ser rigorosamente apuradas.

Aulas em CMEIs da cidade chegaram a ser canceladas pela falta de fornecimento da merenda para as crianças.

O documento aponta Nina Singer como detentora de “papel central nas decisões que permitiram a continuidade dos contratos com a empresa Objetiva, mesmo após evidências claras de incapacidade técnica e operacional”. Segundo o relatório, “a decisão de manter o contrato com uma empresa que demonstrou repetidamente sua incompetência sugere uma possível conivência ou, no mínimo, uma grave negligência em relação às responsabilidades administrativas”.

O relatório imputa à prefeita os crimes de prevaricação e improbidade administrativa. As sanções vão desde perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração (que é atualmente (artigo 319), que tem previsão de detenção de 3 meses a 1 ano.

Também são acusados de improbidade administrativa, no relatório, Aldrian Fernando Matoso, ex-secretário, e Diego Santin Inoue (ex-diretor e atual secretário). Rafael Rueda (secretário de Licitações) também é denunciado por improbidade administrativa e negligência). A representante da empresa, Eva Cláudia de Lima, é denunciada por não cumprimento dos contratos.

Documentos colhidos pela CPI da Educação de São José dos Pinhais. Foto: Câmara de SJP

Requerimento de iniciativa popular chega a Câmara

Em nota enviada para a reportagem, a Câmara Municipal de São José dos Pinhais informa que foi lido, no Expediente da 58ª Sessão Ordinária, nesta quinta-feira, o requerimento de iniciativa popular solicitando o impeachment da Prefeita de São José dos Pinhais. “Após a leitura, dando ciência formal aos vereadores sobre a existência de requerimento e toda a documentação existente para análise prévia, o processo foi encaminhado à Diretoria Jurídica da Casa para análise e devido parecer técnico”.

Após o parecer do departamento jurídico, a presidência pautará (ou não) o requerimento para julgamento em plenário.

Como medidas corretivas, o relatório da CPI recomenda a revisão completa dos processos licitatórios do município, auditoria externa dos contratos, capacitação dos servidores, transparência e participação social e encaminhamento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, para medidas legais cabíveis, inclusive responsabilização criminal e cível dos envolvidos.

Se da análise do relatório o MP entender que há indícios de ilícito civil ou criminal, serão abertos inquéritos nessas esferas.

Na conclusão do relatório, a CPI afirma que foram reveladas não apenas falhas administrativas, mas também uma cultura de descaso e corrupção que permeia a gestão pública do município de São José dos Pinhais. “As recomendações aqui feitas visam não apenas punir os responsáveis, mas também prevenir que situações semelhantes ocorram no futuro”.

E aí, prefeita?

A reportagem da Tribuna do Paraná pediu duas vezes um posicionamento da prefeita Nina Singer sobre o relatório da CPI e o pedido de impeachment. Quem respondeu ao primeiro pedido foi o secretário de comunicação, André Gabardo. Ele classificou o caso como denúncias eleitoreiras, surgidas após indicadores mostrarem uma eventual vitória de Nina no 1º turno.

Ele citou o nome de alguns opositores que seriam responsáveis por todas as manifestações contra a Prefeita, inclusive na apresentação do relatório. Segundo Gabardo, os cidadãos insatisfeitos que protestaram eram militantes pagos por opositores. Ele disse ainda que não havia nenhum pedido formal de impeachment e que não haviam sido notificados de nada.

Após a leitura do pedido em plenário da Câmara nesta quinta, a reportagem voltou a procurar o secretário e também a assessoria de comunicação da prefeitura. A resposta veio em nota oficial, com uma declaração de Nina.

“A prefeita Nina Singer esclarece que não há nenhum pedido de impeachment em andamento na Câmara Municipal que desabone qualquer aspecto de sua gestão. A ação mencionada na sessão plenária de hoje é puramente eleitoreira, protocolada por um cidadão vinculado a um partido político e não pelo Judiciário, como seria necessário para que tivesse prosseguimento. O texto se baseia em uma CPI já concluída pela Câmara”.

“Lamento que meus adversários recorram a artifícios tão baixos. Sigo firme com uma campanha limpa, propositiva e alegre, olhando nos olhos de cada pessoa pelas ruas da cidade que tanto amo”, disse a prefeita Nina.

A empresa Objetiva foi procurada. A reportagem pediu um posicionamento sobre o relatório da CPI, mas não obteve retorno até a publicação.

O espaço da Tribuna do Paraná está aberto para que todos os citados se manifestem sobre as citações.

