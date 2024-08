Prédio em construção desaba e assusta vizinhança em Curitiba

Parte de um prédio em construção no bairro Portão, em Curitiba, desabou e assustou a vizinhança durante a madrugada deste sábado (10). A situação aconteceu na Rua Desembargador Lauro Sodré Lopes.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o desabamento em parte da construção não teve feridos. A corporação também acrescentou que o local das obras é isolado.

O edifício possui sete andares. Por meio de nota, a empresa Realmarka Construções informou que o incidente aconteceu por volta da 01h15. “Imediatamente após identificado o ocorrido, a área foi isolada e devidamente sinalizada para proteger as imediações e prevenir qualquer risco adicional. Além do cumprimento desses protocolos, a empresa contratou uma equipe de engenheiros independentes e especializados para uma análise minuciosa das causas do desabamento de uma seção da obra”, disse.

A empresa também lamentou o ocorrido e completou que está “em contato direto com todos os públicos de interesse, comprometendo-se a mantê-los informados sobre os desdobramentos e as ações corretivas que serão implementadas para garantir a retomada segura das obras, com o máximo nível de segurança dos colaboradores.”

