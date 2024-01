Pré-carnaval em Curitiba: bloco Garibaldis e Sacis altera trânsito

O tradicional bloco Garibaldis e Sacis traz mais festa para o pré-carnaval de Curitiba de 2024. Durante a tarde deste domingo (28), é esperado que 10 mil foliões se reúnam na Avenida Marechal Deodoro, no Centro.

Para manter os participantes seguros e garantir a fluidez do trânsito haverá bloqueio total da Avenida Marechal Deodoro entre a Rua João Negrão e a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Este trecho ficará fechado das 13h às 21h. Agentes de trânsito da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) farão o monitoramento da região.

Além do local do evento, os agentes de trânsito também farão bloqueios, no mesmo período, nas esquinas da Avenida Marechal Floriano Peixoto com as ruas André de Barros e José Loureiro; da Rua João Negrão com a Rua XV de Novembro; e na esquina da Rua Barão do Rio Branco com José Loureiro.

Os carros que precisarem passar pela região poderão fazer desvios pelas ruas João Negrão, José Loureiro e Barão do Rio Branco, e pelas avenidas Visconde de Guarapuava e Marechal Floriano Peixoto.

A orientação para os motoristas que não precisam acessar a região é que evitem a área e procurem rotas alternativas.

Linhas de Ônibus

A Urbanização de Curitiba (Urbs) comunica que para a montagem de estruturas na Rua Marechal Deodoro haverá desvio de itinerário de linhas do transporte coletivo, das 21h desta sexta-feira (26) às 5h do sábado (27):

150 – C. Música / V. Alegre

365 – JD. Social / Batel

366 – Itupava / Hospital Militar

372 – Tarumã

373 – Alto Tarumã

380 – Detran / Vic. Machado

385 – Cristo Rei

386 – Cajuru

389 – Mad. Tarumã / Augusta

464 – A. Munhoz / JD. Botânico

Para mais informações sobre os desvios de cada linha clique aqui.

No domingo (28), as linhas relacionadas abaixo, deverão realizar desvios de itinerário durante o bloqueio para a apresentação do bloco:

150 – C. Música / V. Alegre

365 – JD. Social / Batel

366 – Itupava / Hospital Militar

372 – Tarumã

373 – Alto Tarumã

380 – Detran / Vic. Machado

385 – Cristo Rei

386 – Cajuru

464 – A. Munhoz / JD. Botânico

979 – Turismo

