O PT tem dois pré-candidatos a prefeito de Curitiba. No sábado (30), data limite para inscrição de chapas que postulavam a candidatura, o deputado estadual Tadeu Veneri oficializou seu nome na disputa. Antes, o diretório municipal do partido já tinha registrado a candidatura de Paulo Opuszka, professor de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Neste ano, por orientação da direção nacional do PT, o partido deve escolher seu candidato de forma indireta, pelos integrantes do diretório municipal, presidido pelo ex-deputado Angelo Vanhoni.

A escolha deve se dar até dia 5 de julho, antes da data limite para realização de convenções partidárias estipulada pelo calendário eleitoral de 2020. A candidatura de Veneri, candidato a prefeito de Curitiba pelo partido em 2016, tem apoio dos campos mais à esquerda do PT, enquanto Opuska é o nome do chamado Campo Majoritário, ala encabeçada pela presidente nacional do partido, Gleisi Hoffman, deputada federal pelo Paraná.