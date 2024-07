Pré-candidato a vereador do PT desafia Pimentel a nadar no Rio Belém

Pré-candidato a vereador de Curitiba, Welitton Gerolane (PT) desafiou o vice-prefeito e pré-candidato à prefeitura Eduardo Pimentel a nadar no Rio Belém, conhecido por ser um dos mais poluídos da cidade. A ideia foi motivada pelos Jogos Olímpicos, depois que a prefeitura de Paris, Anne Hidalgo, nadou no Rio Sena para demonstrar o fim do processo de revitalização para receber as competições.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Gerolane, que também é advogado, relembrou que Pimentel e o prefeito Rafael Greca anunciaram, em 2017, o recebimento de R$ 10 milhões do Governo do Paraná para revitalizar o Canal Belém. Entretanto, o pré-candidato do PT questiona as melhorias realizadas no rio.

O Rio Belém atravessa mais de 21 km pelos bairros da capital paranaense. Sua nascente fica no bairro Cachoeira e corre até o Boqueirão, onde deságua no Rio Iguaçu. Pelo caminho recebe afluência dos rios Água Verde, Fanny, Ivo e Parolin.

