O pagamento do Certificado de Licenciamento de Veículo (CRLV-e) 2024 para carros com placas de final 1 e 2 começa neste mês de agosto. A taxa no valor de R$ 90,94 é única para todos os veículos do Paraná. O documento é obrigatório para circulação e a quitação pode ser feita via pix nos caixas eletrônicos ou pelo internet banking dos bancos arrecadadores credenciados. Veja nesta matéria o calendário de pagamento do licenciamento de 2024 no Paraná.

O calendário de licenciamento 2024 PR vence de acordo com os números finais das placas, iniciando em agosto e finalizando em novembro. Veículos com placas de finais 1 e 2 devem ter o licenciamento quitado em agosto; placas que terminam com 3, 4 e 5, em setembro; com final 6, 7 e 8, em outubro; e com final 9 e zero, vence em novembro.

Calendário Licenciamento 2024 PR

Placas final 1 e 2: Agosto

Placas final 3, 4 e 5: Setembro

Placas final 6, 7 e 8: Outubro

Placa final 9 e zero: Novembro

O CRLV não é mais emitido em papel-moeda desde 1° de janeiro de 2021, seguindo a Deliberação 180/2019 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de 30 de dezembro de 2019. Ele está disponível apenas em versão digital (CRLV-e). É possível emiti-lo pelo portal do Detran-PR, em formato PDF e impresso, ou pelos aplicativos Carteira Digital de Trânsito e Detran Inteligente.

O CRLV é emitido até três dias após a quitação dos débitos do veículo, se houver. O Detran-PR não envia a carta de aviso aos proprietários.

Tá sem pagar o Licenciamento? É treta!

Caso seja flagrado circulando com um veículo que não esteja devidamente licenciado, o motorista comete uma infração de trânsito gravíssima. O Artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa de R$ 293,47, acúmulo de 7 pontos na CNH e apreensão do veículo.

Como pagar o licenciamento 2024 no Paraná

Na site do Detran, no PIÁ, no aplicativo Detran InteliGente ou nas unidades de atendimento.

Pelo site do Detran

Clique em Emitir

Informe o número do Renavam e siga as orientações

Pelo PIÁ

Conclua seu cadastro PIÁ e faça o login, com CPF e telefone celular (você também pode acessar o PIÁ com e-mail, certificado digital ou conta gov.br). Depois disso, o PIÁ descomplica sua vida: não é preciso inserir outros dados para emitir a guia

Atenção! Caso não tenha cadastro PIÁ, clique em Emitir, informe o número do Renavam e siga as orientações

No aplicativo:

Baixe o aplicativo Detran InteliGente na Play Store ou na App Store.

Informe o número do Renavam e siga o passo a passo.

