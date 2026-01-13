Prazo para pagamento do IPVA 2026 para veículos com final de placa 5 e 6 termina hoje

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos com final de placa 5 e 6 encerra nesta terça-feira (13). A data é o limite tanto para quem deseja aproveitar o desconto de 6% no pagamento em parcela única quanto para os motoristas que pretendem parcelar o valor em até cinco vezes sem juros. A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual reforçam a importância de acompanhar o calendário conforme o final da placa para garantir os benefícios.

A grande novidade do IPVA 2026 é a significativa redução no valor do imposto. Os motoristas paranaenses pagarão, em média, 45,7% a menos em comparação ao ano anterior, com a alíquota estabelecida em 1,9%. Com essa mudança, o Paraná se posiciona entre os estados brasileiros com os menores valores de IPVA.

>> Os IPVAs mais caros do Paraná em 2026

Quem atrasar o pagamento estará sujeito a multa de 0,33% ao dia, além de juros de mora calculados conforme a taxa Selic. Após 30 dias de atraso, a penalidade é fixada em 20% do valor do imposto.

É importante lembrar que as guias do IPVA no Paraná não são mais enviadas pelos correios. Para efetuar o pagamento, os proprietários devem acessar o Portal do IPVA ou o Portal de Pagamento de Tributos para gerar as guias. Outra alternativa é utilizar o aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para Android e iOS.

Assim como no exercício 2025, os contribuintes podem pagar o IPVA 2026 via pix utilizando o QR Code presente na guia. O pagamento pode ser realizado por meio de mais de 800 instituições financeiras e seus canais digitais, não se limitando apenas aos parceiros do Estado.

As motocicletas de até 170 cilindradas seguem isentas do imposto, mantendo a política adotada no IPVA 2025. Ônibus, caminhões, veículos de aluguel ou movidos a gás natural veicular (GNV) são tributados em 1%. Atualmente, o Paraná conta com aproximadamente 36 mil veículos leves que utilizam GNV. A conversão deve ser feita exclusivamente em oficinas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). No site da Compagas é possível consultar a lista completa de oficinas autorizadas.

A Secretaria da Fazenda alerta os contribuintes sobre sites fraudulentos relacionados à cobrança do IPVA. A recomendação é sempre gerar as guias de pagamento através dos sites oficiais, identificáveis por endereços que terminam com a extensão “.pr.gov.br”, ou utilizar o aplicativo oficial da Receita Estadual.

Calendário completo para o pagamento do IPVA 2026

FINAL DE PLACA – prazo de pagamento da quota única com desconto de 6%

1 e 2 – 09/01/2026 (vencido)

3 e 4 – 12/01/2026 (vencido)

5 e 6 – 13/01/2026

7 e 8 – 14/01/2026

9 e 0 – 15/01/2026

FINAL DE PLACA – cinco parcelas

1 e 2 – 09/01, 09/02, 09/03, 09/04, 11/05

3 e 4 – 12/01, 10/02, 10/03, 10/04, 12/05

5 e 6 – 13/01, 11/02/ 11/03, 13/04, 13/05

7 e 8 – 14/01, 12/02, 12/03, 14/04, 14/05

