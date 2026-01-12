Céu laranja marca entardecer em Curitiba e região; coloração tem explicação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Depois de passar boa parte da tarde carregado com nuvens escuras, o céu em Curitiba e região metropolitana ganhou tons de laranja no início da noite desta segunda-feira (12/01). E esse anoitecer mais ‘colorido’ tem explicação.

De acordo com o meteorologista Leonardo Furlan, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a cor laranja no céu nesta segunda foi provocada pela interação da chuva com as nuvens.

Vídeo: Rodrigo Cunha | Tribuna do Paraná

O fenômeno natural também envolve outros fatores, como a dispersão da luz solar. Conforme já explicou o Simepar, as cores que vemos no céu fazem parte do espectro visível – o que o olho humano consegue ver. Durante o meio da manhã até o meio da tarde, as ondas mais curtas desse espectro, como o ultravioleta e o azul, se espalham melhor pela atmosfera. É por isso que percebemos aquele tradicional azul do céu nos momentos em que o sol está mais alto.

Já quando o sol está nascendo ou se pondo, a luz solar precisa viajar por um caminho mais longo através da atmosfera. Isso faz com que a maior parte da luz azul se disperse e sobre mais luz laranja e vermelha.

Foto: Leonardo Coleto | Tribuna do Paraná

“Poluição e poeira podem intensificar os tons vermelhos e laranjas ao amanhecer e ao entardecer”, afirma o meteorologista do Simepar Fernando Mendes.

Além do céu laranja, o anoitecer também contou com a presença de arco-íris em alguns bairros de Curitiba.