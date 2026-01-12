Alerta Laranja: tempestade ameaça Litoral do Paraná e de Santa Catarina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta Laranja de tempestade para todo o Litoral do Paraná, parte do Litoral de Santa Catarina e Litoral Norte de São Paulo nesta segunda-feira (12/01). A previsão, segundo o Inmet, é de que existe risco de temporal até esta terça-feira (13/01).

Com o Alerta Laranja, que chega próximo de Curitiba mas não atinge a capital, há riscos de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h, e queda de granizo. Pode haver risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Tornado atingiu Região Metropolitana no sábado

No último sábado (10/01), um tornado classificado como F2 na Escala Fujita foi registrado em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Segundo o Simepar, o tornado percorreu pouco mais de um quilômetro entre os bairros Guatupê e Borda do Campo.

Apesar de durar pouco tempo, o tornado atingiu cerca de 350 residências na região. Foram registrados destelhamentos, danos estruturais e quedas de árvores em diferentes pontos da área afetada.