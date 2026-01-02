IPVA no Paraná: guias com preço reduzido e desconto extra já estão disponíveis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os contribuintes paranaenses já podem emitir as guias de recolhimento (GR-PR) do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. O pagamento à vista garante desconto de 6% sobre o valor total, com prazo limite variando conforme o número final da placa do veículo.

O IPVA 2026 traz uma redução média de 45,7% no valor do tributo para a maioria dos motoristas. A alíquota foi fixada em 1,9% sobre o valor venal dos veículos, colocando o Paraná entre os estados com menor IPVA do país.

+ IPVA 2026: descubra modelos que deixam de pagar o imposto no Paraná

Os prazos para pagamento em cota única ou da primeira parcela estão definidos entre 9 e 15 de janeiro de 2026, de acordo com o final da placa. A nova alíquota de 1,9% se aplica a automóveis, motocicletas acima de 170 cilindradas, caminhonetes, camionetas, utilitários e outros veículos específicos.

Para efetuar o pagamento, os proprietários devem acessar o Portal do IPVA ou o Portal de Pagamento de Tributos para gerar as guias. O aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual também permite o acesso às guias. O pagamento pode ser feito via PIX, utilizando o QR Code na guia, ou com cartão de crédito, permitindo parcelamento em até 12 vezes, sujeito a juros.

+ Leia mais: Após novo tornado, Simepar prevê trégua de temporais no Paraná

Motocicletas de até 170 cilindradas permanecem isentas do imposto. Ônibus, caminhões, veículos de aluguel ou movidos a gás natural veicular (GNV) são tributados em 1%. A Secretaria da Fazenda alerta sobre sites fraudulentos e recomenda gerar as guias apenas através dos sites oficiais ou do aplicativo da Receita Estadual.