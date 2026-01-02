Após novo tornado, Simepar prevê trégua de temporais no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) classificou a ocorrência de um tornado categoria F1 na escala Fujita em Mercedes, no Oeste do Estado, na tarde de quinta-feira (1º). Com ventos de aproximadamente 120 km/h, o fenômeno teve curta duração e não gerou ocorrências registradas pela Defesa Civil municipal até a manhã de sexta-feira (02).

Segundo Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, as condições climáticas devem melhorar ao longo do fim de semana. “O tempo começou a mudar ao longo desta sexta-feira. Um ar mais seco já está se aproximando do Estado, tanto que nas regiões Oeste e Sudoeste já não se espera eventos severos como foram registrados ao longo da semana”, explica.

Para o sábado (03), prevê-se uma massa de ar menos aquecida e com índices de umidade mais baixos em boa parte do Paraná, reduzindo as chances de chuva. No domingo (04), o tempo deve permanecer estável, com predomínio de sol no Interior, mas com temperaturas mais amenas. Na região Leste, incluindo Curitiba e Região Metropolitana, a nebulosidade será maior devido aos ventos oceânicos, com máximas na casa dos 20°C.

O Simepar, responsável pelo monitoramento meteorológico no estado, conta com uma rede de 120 estações hidrometeorológicas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas atmosféricas. Essas informações são cruciais para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável na prevenção e resposta a eventos climáticos extremos.

Previsões detalhadas para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br, com atualizações diárias sobre precipitação, temperaturas, umidade e ventos.